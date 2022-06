M5S, la scissione mette a rischio la cassa del gruppo alla Camera. E poi c’è la questione del 2 per mille (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un bagno di sangue per le casse dell’M5S la scissione fra Di Maio e Conte con il rispettivo seguito di supporter e parlamentari. Soprattutto per il gruppo M5S alla Camera. Al punto che la tesoriera Francesca Galizia non esclude tagli a stretto giro. “Sicuramente”, dice la deputata all’Adnkronos, “faremo delle valutazioni sui contratti in scadenza, principalmente le consulenze esterne, dobbiamo rivederle e rivalutarle anche nell’ottica di un efficientamento degli uffici. Un conto era avere tanti deputati che andavano seguiti e un conto averne molti meno”. Il ‘salasso‘ dovrebbe superare i 2 milioni di euro per i mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Ma i contratti dei dipendenti sono salvi. Per adesso. “Per il momento non toccheremo i contratti dei dipendenti. Immagino che qualche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un bagno di sangue per le casse dell’M5S lafra Di Maio e Conte con il rispettivo seguito di supporter e parlamentari. Soprattutto per ilM5S. Al punto che la tesoriera Francesca Galizia non esclude tagli a stretto giro. “Sicuramente”, dice la deputata all’Adnkronos, “faremo delle valutazioni sui contratti in scadenza, principalmente le consulenze esterne, dobbiamo rivederle e rivalutarle anche nell’ottica di un efficientamento degli uffici. Un conto era avere tanti deputati che andavano seguiti e un conto averne molti meno”. Il ‘salasso‘ dovrebbe superare i 2 milioni di euro per i mesi che mancano da quifine della legislatura. Ma i contratti dei dipendenti sono salvi. Per adesso. “Per il momento non toccheremo i contratti dei dipendenti. Immagino che qualche ...

