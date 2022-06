LDA, una ragazza con sindrome di down fa una tesina su di lui: la reazione del cantante (Di mercoledì 22 giugno 2022) LDA commenta la tesina fatta su di lui da una ragazza Tempo di esami, sia quelli di maturità che quelli di scuola Media, per non parlare delle sessioni estive all’Università. Tempo di esami vuol dire anche tempo di tesine che a volte vengono fatte su personaggi famosi di oggi di qualsiasi panorama (storico, artisco ecc.). L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 giugno 2022) LDA commenta lafatta su di lui da unaTempo di esami, sia quelli di maturità che quelli di scuola Media, per non parlare delle sessioni estive all’Università. Tempo di esami vuol dire anche tempo di tesine che a volte vengono fatte su personaggi famosi di oggi di qualsiasi panorama (storico, artisco ecc.). L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IlContiAndrea : “Quello che fa male” cantata da padre e figlio in una piazza magica. Che bel momento #GigiDAlessio a #LDA “Sono org… - IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - Luchino_fan : Il posso dire una coesa di matti per sempre famoso #luigistrangis #christianstefanelli #LDA #caroligi #mattiazenzola - tropparobaraga : @introversa_atra in pratica ieri c'era una ragazza che nello spazio stava raccontando a lda un sacco di cose e all'… - ariannaconsi : @sara44207022 io voglio una loro reunion +LDA hahhaha -