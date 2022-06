La Camera dà il via libera alla delega fiscale. FdI: «A sinistra idea punitiva del fisco. La casa è sacra» (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Camera ha approvato con 332 voti a favore, 43 contrari e 5 astenuti la delega fiscale, che contiene anche la controversa riforma del catasto. Il via libera è arrivato dopo mesi di polemiche, che avevano visto anche il centrodestra di maggioranza sulle barricate contro quella misura che si configura come il grimaldello per una nuova tassa occulta sulla casa. alla fine, però, Lega e Forza Italia hanno dato il loro appoggio al testo. Si è astenuta, invece, Leu. Il testo ora passa al Senato. Cosa c’è nella delega fiscale La delega riguarda, tra l’altro, la revisione dell’Irpef, la razionalizzazione dell’Iva, lo sconto fiscale tramite cash back accreditato su conto corrente, il superamento dell’Irap e la revisione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laha approvato con 332 voti a favore, 43 contrari e 5 astenuti la, che contiene anche la controversa riforma del catasto. Il viaè arrivato dopo mesi di polemiche, che avevano visto anche il centrodestra di maggioranza sulle barricate contro quella misura che si configura come il grimaldello per una nuova tassa occulta sullafine, però, Lega e Forza Italia hanno dato il loro appoggio al testo. Si è astenuta, invece, Leu. Il testo ora passa al Senato. Cosa c’è nellaLariguarda, tra l’altro, la revisione dell’Irpef, la razionalizzazione dell’Iva, lo scontotramite cash back accreditato su conto corrente, il superamento dell’Irap e la revisione ...

