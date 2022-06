Ho preso a schiaffi Schevchenko | me ne pentirò per tutta la vita | chi vuota il sacco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In Italia ha giocato per una. Precisamente per 10 anni, vestendo le maglie di Pisa, Foggia, Lazio e Milan. Fuori, invece, si ricordano il Rosario Central, l'Atletico Madrid e il Leganès. Stiamo parlando di José Antonio Chamot Picart, per tutti José Chamot: l'ex difensore argentino venuto alle cronache per quel litigio nella Milano rossonera con Andriy Shevchenko, una delle colonne indiscusse e di talento di quella squadra di inizio Anni Duemila. In un'intervista con i connazionali di Tnt Sports, intanto, Chamot ha raccontato quel triste episodio: “Una volta ho litigato con Shevchenko al Milan perché non stava scendendo in difesa – rivela il 53enne – Mi ha chiesto spiegazioni e io non ho voluto dargliele. Gli ho mollato uno schiaffo e me ne sono pentito a”. Chamot, al Milan una Champions e una Coppa Italia L'argentino ha riconosciuto ...