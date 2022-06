Giorgi-Tomova domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camila Giorgi sfiderà Viktoriya Tomova nei quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne 2022. Sarà il primo confronto diretto tra l’azzurra e la lucky loser bulgara. Continua l’ottimo momento di forma della marchigiana, che si presenta all’appuntamento dopo il convincente successo in due set contro la spagnola Garbine Muguruza. Il grande obiettivo è la semifinale, un traguardo già centrato dall’italiana nell’edizione dello scorso anno, quando però fu costretta al ritiro contro l’estone Kontaveit. Giorgi partirà ampiamente con i favori del pronostico. Sarà bene però non sottovalutare un’avversaria che sta giocando senza nulla da perdere. Il morale è a mille per Tomova dopo le due vittorie in lotta rispettivamente contro l’americana Rogers e la belga Flipkens. Il suo tennis ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camilasfiderà Viktoriyanei quarti di finale del torneo Wta 500 di. Sarà il primo confronto diretto tra l’azzurra e la lucky loser bulgara. Continua l’ottimo momento di forma della marchigiana, che si presenta all’appuntamento dopo il convincente successo in due set contro la spagnola Garbine Muguruza. Il grande obiettivo è la semifinale, un traguardo già centrato dall’italiana nell’edizione dello scorso anno, quando però fu costretta al ritiro contro l’estone Kontaveit.partirà ampiamente con i favori del pronostico. Sarà bene però non sottovalutare un’avversaria che sta giocando senza nulla da perdere. Il morale è a mille perdopo le due vittorie in lotta rispettivamente contro l’americana Rogers e la belga Flipkens. Il suo tennis ...

Pubblicità

TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Meravigliosa Camila! Sull'erba di Eastbourne #Giorgi batte Muguruza 75 63 e per la seconda volta in stagione accede ai… - LorenzoAndreol4 : Meravigliosa Camila! Sull'erba di Eastbourne #Giorgi batte Muguruza 75 63 e per la seconda volta in stagione accede… -