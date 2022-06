Genova, bici contro taxi in via XX Settembre: rider ricoverato in codice rosso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Secondo una prima ricostruzione il rider avrebbe attraversato via XX Settembre per andare verso il tratto di pista ciclabile. Il taxi avrebbe svoltato da De Ferrari in via XX verso la Foce. L'impatto è avvenuto vicino le strisce pedonali. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 22 giugno 2022) Secondo una prima ricostruzione ilavrebbe attraversato via XXper andare verso il tratto di pista ciclabile. Ilavrebbe svoltato da De Ferrari in via XX verso la Foce. L'impatto è avvenuto vicino le strisce pedonali.

