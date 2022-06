Fedele | “Affare Osimhen ci sarà qualche squalifica | io lo venderei”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Enricoparla di Victora Radio Marte: “Io lo avrei venduto a fronte di un’offerta congrua“. L’ex manager interviene anche sulla vicenda, che ha tirato in ballo a livello giudiziario anche Aurelio De Laurentiis: “Solo un cieco non aveva capito che fosse un’operazione bilancistica. Ciammenda o. È stata un po’ eccessiva a mio avviso. Io subito dissi che fosse un artificio bilancistico. Sai come si risolverà la prima cosa? Ci deve essere un esborso di moneta. Se una cosa costa 50, devi pagarla tutti e 50. I giocatori sapevano benissimo dove andavano, potevano rifiutare, evidentemente gli è convenuto. Mi auguro che Deulofeu, se viene, possa essere quello dell’Udinese e non quello del Milan“. Poi ha aggiunto: “Nandez? Credo che si parli di ...