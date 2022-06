Centro | controlli anti abusivismo | sequestrati centinaia articoli

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Continuano ia contrasto dell’commerciale da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione alle località a maggiore concentrazione turistica e più colpite dal fenomeno. Oltre 300 gliche sono stati posti sotto sequestro, nel solo pomeriggio di ieri nella zona di Castel S. Angelo, da parte degli agenti del I Gruppo Prati. Tra la merce sequestrata ombrelli, gadget, accessori per telefonia e oltre 100 borse contraffatte di noti brand della moda. Le verifiche, che ieri sono state eseguite in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, proseguiranno nei prossimi giorni, interessando varie zone della Capitale. (Agenzia Dire)

