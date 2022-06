Atp Eastbourne 2022, Sinner eliminato all’esordio: Paul vince in tre duri set (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannik Sinner ha ceduto il passo a Tommy Paul in occasione del match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Eastbourne 2022; 6-3, 3-6, 6-3 a discapito dell’azzurro nella circostanza del primo evento su erba giocato al rientro dall’infortunio. In vista del prestigioso torneo di Wimbledon, l’italiano non ha iniziato al meglio la stagione sul verde, che peraltro non lo ha visto protagonista durante le annate precedenti; le accelerazioni fulminee del giovane talento nostrano non hanno scardinato il tennis articolato e potente dell’imprevedibile statunitense, quest’ultimo scostante, ma necessariamente diligente nell’arco dell’intero incontro. Dopo i quarti al Queen’s e le recenti prestazioni convincenti proprio a Eastbourne, nuovo exploit dell’americano ai danni del prodigioso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannikha ceduto il passo a Tommyin occasione del match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di; 6-3, 3-6, 6-3 a discapito dell’azzurro nella circostanza del primo evento su erba giocato al rientro dall’infortunio. In vista del prestigioso torneo di Wimbledon, l’italiano non ha iniziato al meglio la stagione sul verde, che peraltro non lo ha visto protagonista durante le annate precedenti; le accelerazioni fulminee del giovane talento nostrano non hanno scardinato il tennis articolato e potente dell’imprevedibile statunitense, quest’ultimo scostante, ma necessariamente diligente nell’arco dell’intero incontro. Dopo i quarti al Queen’s e le recenti prestazioni connti proprio a, nuovo exploit dell’americano ai danni del prodigioso ...

