WTA Bad Homburg 2022 | Bianca Andreescu travolge Martina Trevisan e va al secondo turno

Era forse il peggior sorteggio possibile per Martina Trevisan a Bad Homburg, e tale si è confermato. La canadese Bianca Andreescu elimina con il punteggio molto netto di 6-3 6-1 la toscana, numero 7 del seeding, dal WTA 250 tedesco: per l'azzurra ora ci sarà Wimbledon, per la nordamericana ci sarà invece la britannica Katie Swan. In generale, i game hanno spesso, per tutto l'andamento del primo set, una caratteristica: tanta lotta, anche se non molte volte si va ai vantaggi. Le due si scambiano il break proprio all'inizio, ma di allungare Trevisan non ha mai la possibilità nel resto del match. Anzi, dal 3-3 perde due volte la battuta in una situazione nella quale si comincia a capire come andranno le cose.

