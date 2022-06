Wanda Nara è incontenibile | il suo lato B fa impazzire il web Da applausi – VIDEO

Pubblicità

e Mauro Icardi di nuovo vicini: spuntano i dettagli della vacanza pre - estatee Mauro Icardi tornano al centro dell'attenzione mediatica per il nuovo viaggio di coppia che li ...Dopo le vacanze avventurose in Africa tra Safari e esplorazioni a stretto contatto con i Gorilla, per Mauro Icardi eè tempo di un periodo all'insegna del relax . La coppia, dopo un inverno complicato, passato sotto i riflettori del Gossip, è volata alle Maldive per godersi la pace ritrovata. E...Wanda Nara posa in un succinto bikini nero, in video, e manda il popolo del web in tilt: i dettagli della vacanza con il ritrovato coniuge Mauro Icardi ...Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio Wanda Nara, showgirl e moglie di Icardi, centravanti che sta vivendo un momento non semplice.