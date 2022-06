Un’altra giornata di morti sul lavoro: deceduti due operai in due incidenti a Legnago e a Lecce (Di martedì 21 giugno 2022) Due tragiche morti sul lavoro in un solo giorno riaccendono i riflettori su una piaga reale del nostro Paese dove, secondo l’Organizzazione Internazionale del lavoro, muoiono ogni giorno 6.300 persone per incidenti o malattie avvenuti sul luogo di lavoro. Oggi è accaduto a Legnago, nel Veronese, e a Lecce. Nel primo caso un operaio 52enne sarebbe stato travolto dalla matassa di ferro che stava scaricando da un camion. Rimasto schiacciato sotto il peso del materiale, sarebbe morto sul colpo. L’Ansa fa sapere che i Carabinieri di Legnago e gli ispettori allo Spisal dell’Ulss 9 Scaligera sarebbero a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel secondo caso, a perdere la vita è sempre un ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Due tragichesulin un solo giorno riaccendono i riflettori su una piaga reale del nostro Paese dove, secondo l’Organizzazione Internazionale del, muoiono ogni giorno 6.300 persone pero malattie avvenuti sul luogo di. Oggi è accaduto a, nel Veronese, e a. Nel primo caso uno 52enne sarebbe stato travolto dalla matassa di ferro che stava scaricando da un camion. Rimasto schiacciato sotto il peso del materiale, sarebbe morto sul colpo. L’Ansa fa sapere che i Carabinieri die gli ispettori allo Spisal dell’Ulss 9 Scaligera sarebbero aper ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel secondo caso, a perdere la vita è sempre un ...

