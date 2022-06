Spadafora: questa è un'evoluzione, non un rinnegare, la passione Di Maio è sempre la stessa (Di martedì 21 giugno 2022) - L'ex - ministro (tra i firmatari per la costituzione del nuovo gruppo parlamentare alla Camera) crede che Conte non si aspettava né questa decisione né questi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) - L'ex - ministro (tra i firmatari per la costituzione del nuovo gruppo parlamentare alla Camera) crede che Conte non si aspettava nédecisione né questi ...

Pubblicità

TgLa7 : #Spadafora (tra i firmatari per la costituzione del nuovo gruppo parlamentare alla Camera) crede che Conte non si a… - Marxili : RT @TgLa7: #Spadafora (tra i firmatari per la costituzione del nuovo gruppo parlamentare alla Camera) crede che Conte non si aspettava né q… - TgLa7 : #Spadafora (tra i firmatari per la costituzione del nuovo gruppo parlamentare alla Camera) crede che Conte non si a… - LuciaDeVivo2 : RT @salvini_giacomo: Vincenzo Spadafora va in tv in diretta da Mentana e lancia il nuovo gruppo di Di Maio con una grande mossa comunicativ… - vlasec_ciotto : RT @Dr_Venkman_: Finalmente è ufficiale: Giggino si è tolto dai coglioni e, dulcis in fundo, si leva dal cazzo anche nientepopodimeno che i… -