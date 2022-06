Pubblicità

ColucciLc : RT @GeorgeSpalluto: Sonego salva 3 match point nel 12° game del 3° set battendo il qualificato aussie James Duckworth, 46 76(5) 76(1) a Eas… - OA_Sport : Il programma della sfida di domani tra Lorenzo Sonego ed Alex De Minaur, replica della finale di Eastbourne dello s… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Sonego salva 3 match point nel 12° game del 3° set battendo il qualificato aussie James Duckworth, 46 76(5) 76(1) a Eas… - Ilsuperbo89 : Cioè quindi io neanche domani potrò tifare Sonny? ???? Ma che, scherziamo? #Sonego/De Minaur è stata la finale dello… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Sonego salva 3 match point nel 12° game del 3° set battendo il qualificato aussie James Duckworth, 46 76(5) 76(1) a Eas… -

OA Sport

Lorenzoinvece disputerà il suo match contro Alex De, come primo match sul campo 2 a partire dalle 12.00 italiane. IL PROGRAMMA COMPLETO, che pareggia i conti e pare nuovamente in controllo della partita, proprio ai piedi del ... Ad attenderlo al secondo turno la sfida con un altro australiano: Alex de. Dalla terra ai prati ... Sonego-De Minaur, ATP Eastbourne 2022: orario, programma, tv, streaming Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 250 Eastbourne 2022 di tennis: per il primo turno del Rothesay International, sull'erba britan ...Continua il torneo, Atp e Wta, di Eastbourne 2022, con tanti match interessanti da seguire. Domani sarà il turno dei nostri italiani , Sinner e Sonego, così come dell’azzurra Camila Giorgi. La tennist ...