Scissione 5 Stelle, Di Maio: "Uno non vale l'altro" – Video (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – "Da oggi inizia un nuovo percorso per fare progredire l'Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità, perché uno non vale l'altro". Così Luigi Di Maio, nella conferenza stampa in cui annuncia l'addio al Movimento 5 Stelle e certifica la Scissione. Le parole del ministro degli Esteri sembrano accantonare il celebre 'uno vale uno' che per anni è stato esibito dal M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

