Scherma | Europei 2022 | l’Italia strapazza la Spagna nel fioretto ed è in finale per l’oro con la Francia!

Missione compiuta! Nella penultima giornata di assalti presso la città turca di Antalya, sede degli Europei 2022 di Scherma, l'Italia acciuffa la finale nel torneo di fioretto maschile ricalcando le gesta del quartetto 'rosa', sul gradino più alto del podio ieri. Sarà un epilogo imperdibile contro la Francia, numero 1 del ranking mondiale. Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Alessio Foconi hanno centrato il percorso netto senza mai prestare il fianco agli avversari: alle ore 17.55 l'atto conclusivo. Esordio agevolissimo contro la Turchia padrone di casa, sconfitta 45-14 agli ottavi, poi la vittoria ai danni della temibile Gran Bretagna (45-33). Infine il successo in semifinale contro la Spagna (45-19), reduce da un cammino molto più ...

Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - Agenzia_Ansa : L'Italia vince l'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Franci… - RaiNews : Medaglia d'oro alle azzurre del fioretto a squadre. Agli Europei di Scherma di Antalya l'Italia torna sul tetto con… - HDMarsil : Europei di Scherma, azzurre d'oro nel fioretto a squadre - TV7Benevento : Scherma: Europei, azzurri del fioretto in finale - -