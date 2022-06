Project Verona | varata seconda unità dell’ammiraglia Mangusta Oceano 50

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 21 giugno 2022) A meno di un anno dalla consegna della prima50, ecco in arrivo lanave: stiamo parlando didal cantiere Overmarine Group nell’area dei Navicelli di Pisa e destinata al mercato americano. Conl’eccellenza italiana arriva in Americaera stata venduta appena un anno fa ad un armatore degli Stati Uniti ed è ora pronta per essere consegnata. Stiamo parlando di un modello dalla lunghezza di 50 metri, realizzato in acciaio e alluminio e con una stazza di 499 GT. Gli esterni sono frutto della penna di Alberto Mancini, mentre l’architettura è stata realizzata da P.L.A.N.A. Design dell’ingegnere ...