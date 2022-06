Ok di Draghi alla risoluzione di maggioranza sull’Ucraina | si parla di «ampio coinvolgimento del Parlamento» anche sull’invio delle armi – Il documento

(Di martedì 21 giugno 2022) Al fotofinish, ladiarriva in aula al Senatocon l’ok del presidente del Consiglio, Mario. Anzi, lo stesso premier avrebbe accettato che nelsi parli di «» (come si vede dalle immagini è stato aggiunto a penna)Camere, con le modalità previste dal decreto legge 14/2022 «in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine», questo, «ivi comprese le cessioni di forniture militari». Secondo alcune ricostruzioni, a fare problemi sulle ultime limature del testo, ieri, sarebbe stato il titolare degli Esteri, Luigi Di Maio, ben più del premier. Che invece oggi non avrebbe fatto particolari rimostranze, ...

Il premier interviene in Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. 'Le sanzioniRussia funzionano, serve una pace concordata e non ...AGI - 'L'unità è essenziale'. Il premier Mario, nella sua replica al Senato, dopo il deposito della risoluzione di maggioranza, ha voluto ... Ovvero a continuare con le sanzioniRussia e 'a ...Draghi ha parlato questo pomeriggio al Senato in vista del Consiglio europeo del prossimo 23 e 24 giugno. Il premier ha innanzitutto ribadito che la strategia italiana relativamente alla guerra non ca ...Vi è la conferma di alcuni trend in atto da tempo, come il rafforzamento di Fratelli d’Italia, che supera ora il 23%, crescendo di tre decimali rispetto alla scorsa settimana ... Agli italiani di ...