Morata ha chiuso con la Juventus? Problema sulla sua nuova squadra, la situazone (Di martedì 21 giugno 2022) Alvaro Morata è ormai sempre più fuori dal progetto della Juve, per questo motivo non sarà più in grado di giocare in quel di Torino. Da quando la Juventus ha deciso di puntare ancora una volta su Alvaro Morata la situazione legata all’attaccante spagnolo è precipitata in maniera sempre più veloce, con il ragazzo che non è stato assolutamente in grado di dimostrare ancora una volta tutto il proprio potenziale, in particolar modo in quest’ultima stagione dove non è riuscito nemmeno ad arrivare in doppia cifra, per questo motivo a Torino hanno deciso di sbarazzarsi di lui e di trovargli dunque una nuova sistemazione non riscattando il suo cartellino. Alvaro Morata Juventus (Ansa Foto)Sono davvero molte le situazioni spinose che sono legate attorno al nome di Alvaro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) Alvaroè ormai sempre più fuori dal progetto della Juve, per questo motivo non sarà più in grado di giocare in quel di Torino. Da quando laha deciso di puntare ancora una volta su Alvarola situazione legata all’attaccante spagnolo è precipitata in maniera sempre più veloce, con il ragazzo che non è stato assolutamente in grado di dimostrare ancora una volta tutto il proprio potenziale, in particolar modo in quest’ultima stagione dove non è riuscito nemmeno ad arrivare in doppia cifra, per questo motivo a Torino hanno deciso di sbarazzarsi di lui e di trovargli dunque unasistemazione non riscattando il suo cartellino. Alvaro(Ansa Foto)Sono davvero molte le situazioni spinose che sono legate attorno al nome di Alvaro ...

Pubblicità

LuRock64 : @aliasvaughn @Marty_Loca80 La Juventus se li aveva aveva già chiuso per Morata e altri e ti ripeto la Fiorentina as… - napoliefutbol : @Darius1926 altrove ci sono situazioni delicate (Skriniar, Lautaro, Maldini, Massara, Juve che non ad oggi 0 e via… - ConteAlmaviva : @ngigneGra @GiuSette7 Su Rabiot nemmeno rispondo: è stato impresentabile per 8 mesi, a febbraio e marzo al 55'/60'… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ?? Suarez si sarebbe offerto alla Juve. I bianconeri non hanno chiuso la porta e hanno raccolto informazioni, ma vogliono p… - MatthijsPog : ?? Suarez si sarebbe offerto alla Juve. I bianconeri non hanno chiuso la porta e hanno raccolto informazioni, ma vog… -