Martina Patti, il gip: lucida e calcolatrice. 'Non guardavo Elena, l'ho uccisa girata' (Di martedì 21 giugno 2022) Sangue in casa di Martina Patti. "Ma la bimba uccisa fuori" Catania, 21 giugno 2022 - Martina Patti è "lucida e calcolatrice e se non arrestata potrebbe darsi alla fuga". Così la 23enne di Mascalucia ,... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Sangue in casa di. "Ma la bimbafuori" Catania, 21 giugno 2022 -è "e se non arrestata potrebbe darsi alla fuga". Così la 23enne di Mascalucia ,...

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - rtl1025 : ?? L'ha colpita più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpo in dei sacchi neri, prima di nasconderlo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le tracce di sangue rinvenute' nell'abitazione di Martina Patti, rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, sono sta… - telodogratis : La confessione di Martina Patti: “Ho colpito mia figlia mentre ero girata, non volevo guardarla” -