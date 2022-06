L'Udinese ha chiesto di inserire Zerbin nella trattativa per Deulofeu ed il Napoli ... (Di martedì 21 giugno 2022) L'Udinese, come riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe chiesto al Napoli Alessio Zerbin nella trattativa per Gerard Deulofeu: "Il Napoli continua a trattare con l'Udinese per Gerard Deulofeu, ormai da tempo indicato come sostituto di Lorenzo Insigne nell'attacco di Spalletti. Il club friulano avrebbe chiesto di inserire nell'affare Alessio Zerbin e gli azzurri starebbero prendendo in considerazione questa possibilità per provare a sbloccare una trattativa che va avanti già da diversi giorni senza raggiungere la fumata bianca". Anche il portale Udinese Calcio conferma questa probabile richiesta del Club ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 giugno 2022) L', come riportato da Tuttomercatoweb, avrebbealAlessioper Gerard: "Ilcontinua a trattare con l'per Gerard, ormai da tempo indicato come sostituto di Lorenzo Insigne nell'attacco di Spalletti. Il club friulano avrebbedinell'affare Alessioe gli azzurri starebbero prendendo in considerazione questa possibilità per provare a sbloccare unache va avanti già da diversi giorni senza raggiungere la fumata bianca". Anche il portaleCalcio conferma questa probabile richiesta del Club ...

