L’Inter prolunga il contratto di Simone Inzaghi fino al 2024

(Di martedì 21 giugno 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 21/06/2022 alle 19:09 est Il suo contratto da allenatore interista è scaduto il 30 giugno 2023 e ora è stato prorogato per un altro anno Al comando dell'Inter, Simone Inzaghi ha alzato il titolo di Coppa e lottato per lo scudetto all'ultima giornata. L'Inter ha annunciato questo martedì il rinnovo di Simone Inzaghi, scaduto nel 2023, da allenatore della prima squadra per un'altra stagione, quindi sarà alla guida della squadra 'neroazzurro' fino al 2024. "L'Inter è lieta di annunciare che Simone Inzaghi ha firmato un nuovo contratto con il club per rimanere come allenatore

Il tecnico resterà in nerazzurro per altre due stagioni MILANO - Simone Inzaghi prolunga il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. Il tecnico nerazzurro allunga quindi di una stagione il suo legame col club meneghino, visto che il precedente accordo aveva come data di scadenza il 2023. I nerazzurri alzano l'offerta per Lukaku. Marotta non si nasconde su Lukaku. Anche Marotta, in giornata, non si è nascosto più: "La pista Lukaku..."