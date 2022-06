L' attore Daniel Auteuil scippato dell' orologio a Napoli | ecco cosa è successo

Pubblicità

rtl1025 : ?? L'attore francese Daniel #Auteuil è stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe da 39mila euro, m… - FioreFerdi1 : E la polizia dov’è?Un posto di merda L'attore Daniel Auteuil scippato dell'orologio a Napoli - Cronaca - ANSA - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo orologio da 39mila euro mentre stava viaggiando a bordo di un t… - gianmarco__p : RT @Agenzia_Ansa: L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo orologio da 39mila euro mentre stava viaggiando a bordo di un t… - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo orologio da 39mila euro mentre stava viaggiando a bordo di un t… -

L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe da 39mila euro, mentre stava viaggiando a bordo di un taxi. E' accaduto ieri pomeriggio a Napoli, in via Nuova Marina. Auteuil, in città con il suo spettacolo 'Dejeuner en l'air' che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna 'Campania Teatro Festival', si trovava nei pressi quando è stato rapinato. Dopo lo spavento, l'attore francese ha denunciato l'accaduto alla polizia.