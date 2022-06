La sfida per l’Europa è sempre più interessante: chi sarà la squadra più completa in Italia? (Di martedì 21 giugno 2022) Chi sarà la reginetta d’Europa 2023? C’è molta carne al fuoco questa estate che si preannuncia molto interessante dal punto di vista del mercato. Il Milan, così come l’Inter e la Juve, sono partite a spron battuto e hanno blindato alcuni campioni. Non solo: anche il Napoli ha messo in cantiere una bella squadra per tentare la strada della Champions League. Gli appassionati di scommesse online possono cercare informazioni su un sito di comparazione specializzato, mentre attendono di comprendere quali sono i gironi e le avversarie che caratterizzeranno questa nuova stagione calcistica europea. Il Milan, con un paio di acquisti di livello, ha già una rosa a disposizione di qualità. Leao, se non verrà venduto, è un vero gioiello. L’Inter che è in trattativa per riprendere Lukaku dal Chelsea, ha in Lautaro e Barella i suoi punti fermi. La ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Chila reginetta d’Europa 2023? C’è molta carne al fuoco questa estate che si preannuncia moltodal punto di vista del mercato. Il Milan, così come l’Inter e la Juve, sono partite a spron battuto e hanno blindato alcuni campioni. Non solo: anche il Napoli ha messo in cantiere una bellaper tentare la strada della Champions League. Gli appassionati di scommesse online possono cercare informazioni su un sito di comparazione specializzato, mentre attendono di comprendere quali sono i gironi e le avversarie che caratterizzeranno questa nuova stagione calcistica europea. Il Milan, con un paio di acquisti di livello, ha già una rosa a disposizione di qualità. Leao, se non verrà venduto, è un vero gioiello. L’Inter che è in trattativa per riprendere Lukaku dal Chelsea, ha in Lautaro e Barella i suoi punti fermi. La ...

Pubblicità

amendolaenzo : A Palazzo Brancaccio per gli “Stati Generali della Conferenza sul Futuro dell’Europa”. La #CoFoE ci dà lo slancio… - forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - Partigi32985066 : RT @riconquistareIT: Mentre l'imbarazzante Di Maio sfida l'ipocrita Conte per mostrare a Draghi chi è il più servile scendiletto della Nato… - caronizzola : RT @VanityFairIt: Il celebre gioco di strategia, che ancora oggi vende 100mila pezzi l'anno, si aggiorna per la prima volta con un nuovo co… - VanityFairIt : Il celebre gioco di strategia, che ancora oggi vende 100mila pezzi l'anno, si aggiorna per la prima volta con un nu… -