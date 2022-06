La Juve spinge per il rinnovo, De Ligt a metà tra la firma e un mercato da re (Di martedì 21 giugno 2022) La Juve ora ha fretta. Ma anche fiducia. La premessa potrebbe condurre al tormentone Angel Di Maria, in realtà il riferimento è... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Laora ha fretta. Ma anche fiducia. La premessa potrebbe condurre al tormentone Angel Di Maria, in realtà il riferimento è...

Pubblicità

GoalItalia : La Juve spinge per il rinnovo di De Ligt: a breve l’incontro, la partita si gioca sulla clausola rescissoria ????… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: La #Juve spinge per il rinnovo, #DeLigt a metà tra la firma e un mercato da re - sportli26181512 : La Juve spinge per il rinnovo, De Ligt a metà tra la firma e un mercato da re: La Juve ora ha fretta. Ma anche fidu… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: La #Juve spinge per il rinnovo, #DeLigt a metà tra la firma e un mercato da re - cmdotcom : La #Juve spinge per il rinnovo, #DeLigt a metà tra la firma e un mercato da re -