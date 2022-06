La FIFA prolunga le norme per tesserare i giocatori da Russia e Ucraina (Di martedì 21 giugno 2022) La FIFA lo scorso marzo aveva emanato nuove regole temporanee per i calciatori e gli allenatori sotto contratto con i club ucraini o russi, in seguita all’invasione della Russia in Ucraina. La persistente situazione di guerra ha portato l’organo di governo del calcio mondiale ad estendere sino a giugno 2023 le disposizioni. L’Ufficio di presidenza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 giugno 2022) Lalo scorso marzo aveva emanato nuove regole temporanee per i calciatori e gli allenatori sotto contratto con i club ucraini o russi, in seguita all’invasione dellain. La persistente situazione di guerra ha portato l’organo di governo del calcio mondiale ad estendere sino a giugno 2023 le disposizioni. L’Ufficio di presidenza L'articolo

