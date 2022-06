Grande Fratello Vip, ecco la prima concorrente ufficiale (Di martedì 21 giugno 2022) C’è Grande fermento e curiosità attorno alla settima stagione del Grande Fratello Vip. Da diverse settimane si mormora che Signorini abbia messo gli occhi su alcuni Vipponi decisamente interessanti, puntando ad un cast variegato e accattivante, pronto a superare lo share stellare collezionato negli ultimi due anni. Secondo recenti indiscrezioni lanciate da MondoTV24, sarebbe stata scelta la prima concorrente ufficiale del Gf Vip “Chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) C’èfermento e curiosità attorno alla settima stagione delVip. Da diverse settimane si mormora che Signorini abbia messo gli occhi su alcuni Vipponi decisamente interessanti, puntando ad un cast variegato e accattivante, pronto a superare lo share stellare collezionato negli ultimi due anni. Secondo recenti indiscrezioni lanciate da MondoTV24, sarebbe stata scelta laufficiale del Gf Vip “Chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primoufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - pirata_21 : L'ex Grande Fratello Roberta Beta:'È un anno che non lavoro'. È pronta per il Grande Fratello Vip allora. - ParliamoDiNews : Guendalina Canessa al Grande Fratello Vip 7? `Accordo raggiunto`, indiscrezione bomba #GuendalinaCanessa #21giugno - andrewsword2 : RT @brigitte_gio: Che ve frega della #siccità, l'importante è che restino il grande fratello, sanremo e qualche altra troiata che vi faccia… - Luisell78176300 : @BITCHYFit Colpa degli autori che hanno allungato di 1 mese la trasmissione!!. ??Non è mica il grande fratello che s… -