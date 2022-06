Governo | Di Maio | ' operato Draghi deve essere motivo orgoglio Italia nel mondo'

Pubblicità

AlexBazzaro : Quella tra Conte e Di Maio è una sceneggiata ad uso interno. Provano a ringalluzzire i pochi elettori rimasti e all… - MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - borghi_claudio : Ricordiamo Di Maio quando eravamo al governo insieme ma quando aveva già deciso da che parte stare... Di Maio: 'M… - tommasomello : RT @vale_ria_: Di Maio si deve dimettere, sia dal governo che dal parlamento. #DIMAIODIMETTITI - Stibba_Maria : @ierogamos Ha creato il partito per chi è al governo senza voti Certo che il rispetto che ha Di Maio per i suoi e… -

Addio di Diall'M5S, Di Battista non la manda a dire: "Decisione scellerata entrare nel" . Difonda un nuovo gruppo, Di Battista: "Ignobile tradimento governare con tutti" . ......il ministro degli Esteri Di. "Ora è il momento della verità, serve il coraggio di dire agli italiani cosa si può fare e cosa non si può fare". Assicura: "Continueremo a sostenere il...«Pensare di picconare la stabilità del governo solo per la propria crisi di consensi è da irresponsabili. Questa guerra non è uno show mediatico, è reale, le vittime sono reali», ha proseguito Di Maio ...(Adnkronos) – “In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità ... e atlantisti non può essere una colpa”. Così Luigi Di Maio in conferenza ...