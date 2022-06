Giorgia Palmas, una dea in mezzo alla natura: fan in delirio (Di martedì 21 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio Giorgia Palmas, sotto diversi punti di vista. Si tratta di una showgirl molto famosa. L’aspetto professionale, il discorso sentimentale e anche una forte passione per una squadra di calcio; ecco Giorgia Palmas, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non citare la storia d’amore che Giorgia Palmas ha avuto con Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia che è noto soprattutto per le sue acrobazie con la bicicletta e anche la relazione con Davide Bombardini, ex centrocampista che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia della Roma senza, però, aver lasciato un grande ricordo. In amore la felicità è arrivata grazie a Filippo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio, sotto diversi punti di vista. Si tratta di una showgirl molto famosa. L’aspetto professionale, il discorso sentimentale e anche una forte passione per una squadra di calcio; ecco, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non citare la storia d’amore cheha avuto con Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia che è noto soprattutto per le sue acrobazie con la bicicletta e anche la relazione con Davide Bombardini, ex centrocampista che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia della Roma senza, però, aver lasciato un grande ricordo. In amore la felicità è arrivata grazie a Filippo ...

Pubblicità

Giorgia_Palmas : Amo l’esplosione dei colori dei fiori e amo il profumo come accessorio fondamentale, quello che annuncia il tuo arr… - Giorgia_Palmas : Una serata meravigliosa ? #pic by my @filomagno82 ?? - Giorgia_Palmas : ?? …quanto amo questa stagione #summerlover @ QC Termemilano - Sammax883B : @Luca_zone Quando lo facevano con Giorgia Palmas o Maddalena Corvaglia, lo registravano in esterna, vero? - Giorgia_Palmas : No Amore mio, i pesciolini di Nemo non ci sono la dentro, ma tu Mia quanto sei dolce ???????? @ Castello Sforzesco di M… -