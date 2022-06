Frozen 3 | Kristen Bell conferma il sequel in via ufficiosa | Mi piacerebbe poterlo dire

(Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso della sua partecipazione a On the Tonight Show with Jimmy Fallon,ha annunciato in modo ufficioso la realizzazione di un terzo capitolo di. Nel corso della sua partecipazione a On the Tonight Show with Jimmy Fallon,ha annunciato in modo ufficioso la realizzazione di un terzo capitolo di. Interrogata su un eventuale terzo capitolo di- Il regno di ghiaccio,non ha resistito alla tentazione di annunciarlo in via. L'attrice, infatti, ha dichiarato: "Miannunciare, con nessuna autorità,3. Per piacere, tenete a mente il fatto che abbia detto 'nessuna autorità'. In teoria, non potrei ...

Frozen 3: Kristen Bell spoilera l'arrivo del sequel! [VIDEO] Kristen Bell swung by The Tonight Show Starring Jimmy Fallon on Monday night (June 20) to promote her new children's book, The World Needs More Purple Schools, but ended up teasing the possibility of ...According to Kristen Bell, there's an open door for a threequel to the Disney animated hit. Granted, Bell, who starred as Anna in both "Frozen" films, can't technically make that announcement. But ...