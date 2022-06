Pubblicità

MonaMark6 : RT @guiodic: @GGrioni @MonaMark6 Il governo spagnolo sta assicurando più diritti: reddito di cittadinanza nazionale, salario minimo e cance… - guiodic : @GGrioni @MonaMark6 Il governo spagnolo sta assicurando più diritti: reddito di cittadinanza nazionale, salario min… -

Agenzia askanews

Il presidente del Consiglio Marioha concluso così il suo intervento in Senato, rivendicando la continuità dell'azione del governo con il mandato ricevuto nei mesi scorsi. 21 giugno 2022...nel lavoro tra la gente, casa per casa, per non consegnare Verona alla sinistra'. Il piano Pd anti - Meloni: Letta trama per non votare mai. Con la fregatura suIn mattinata sul ... Draghi: proseguiamo su mandato Camere, aiuti a Ucraina e pace Roma, 21 giu. (askanews) - 'L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione Europea e con i partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace ...Questa è la guida per la nostra azione". Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha concluso così il suo intervento in Senato, rivendicando la continuità dell'azione del governo con il mandato ...