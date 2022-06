Cucolo e Lory ancora in crisi: lei confessa quello che è successo ieri notte a letto (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver messo la sua storia in pausa, ieri sera Lory Del Santo ha deciso di perdonare il suo Marco Cucolo. La crisi tra i due però sembra non essere rientrata del tutto. Stamani a Mattino 5 News l’ex naufraga ha fatto delle confessioni sulla notte appena passata con Cucolo. “Prima di entrare a L’Isola lui pensava solo a mangiare. Quando un uomo mangia sempre fa meno le altre cose. E quando non mangiava stava fisso al cellulare. Se sono nel tuo mondo dovrei essere al centro. Io poi non lo disturbo troppo e non richiedo tante cose. Quindi se oltre che con i fatti vieni a mancarmi anche con le parole mi sento un po’ scombussolata. Finora è stato in hotel, io non l’ho voluto a casa onestamente. ieri siamo arrivati per le 3 di notte, è venuto nel ... Leggi su biccy (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver messo la sua storia in pausa,seraDel Santo ha deciso di perdonare il suo Marco. Latra i due però sembra non essere rientrata del tutto. Stamani a Mattino 5 News l’ex naufraga ha fatto delle confessioni sullaappena passata con. “Prima di entrare a L’Isola lui pensava solo a mangiare. Quando un uomo mangia sempre fa meno le altre cose. E quando non mangiava stava fisso al cellulare. Se sono nel tuo mondo dovrei essere al centro. Io poi non lo disturbo troppo e non richiedo tante cose. Quindi se oltre che con i fatti vieni a mancarmi anche con le parole mi sento un po’ scombussolata. Finora è stato in hotel, io non l’ho voluto a casa onestamente.siamo arrivati per le 3 di, è venuto nel ...

