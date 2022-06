Cremlino,prigionieri Usa possono essere condannati a morte (Di martedì 21 giugno 2022) I "mercenari" americani catturati potrebbero essere condannati a morte nella Repubblica popolare del Donetsk, ma il Cremlino non interferisce con le decisioni del tribunale locale. Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) I "mercenari" americani catturati potrebberonella Repubblica popolare del Donetsk, ma ilnon interferisce con le decisioni del tribunale locale. Lo ha detto il ...

