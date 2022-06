Come funziona il 'sistema' napoletano per rubare i rolex (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Chi rapina gli orologi di lusso a Napoli, soprattutto rolex? Quanto ci guadagna? E soprattutto chi li acquista? E da chi? Alla prima domanda, la risposta è facile: le paranze. Si chiamano così i piccoli gruppi composti da due/tre persone perennemente alla caccia in città e non solo di possibili vittime, ignari alimentatori di un commercio che ha anche a volte parvenza di legalità, e fino a prima della pandemia arrivavano da tre rioni della città: i Quartieri Spagnoli, la Sanità e i Decumani. Adesso, raccontano all'AGI esperti investigatori della polizia, tutti rapinano tutto e il rischio, non avendo la 'fortuna' di essere rapinati da 'specialisti' del settore, è quello di essere vittime di violenza, mentre un abile componente della paranza è in grado di sfilare l'orologio dal polso senza lasciare nemmeno un graffio, senza ricorrere alla minaccia con armi. ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Chi rapina gli orologi di lusso a Napoli, soprattutto? Quanto ci guadagna? E soprattutto chi li acquista? E da chi? Alla prima domanda, la risposta è facile: le paranze. Si chiamano così i piccoli gruppi composti da due/tre persone perennemente alla caccia in città e non solo di possibili vittime, ignari alimentatori di un commercio che ha anche a volte parvenza di legalità, e fino a prima della pandemia arrivavano da tre rioni della città: i Quartieri Spagnoli, la Sanità e i Decumani. Adesso, raccontano all'AGI esperti investigatori della polizia, tutti rapinano tutto e il rischio, non avendo la 'fortuna' di essere rapinati da 'specialisti' del settore, è quello di essere vittime di violenza, mentre un abile componente della paranza è in grado di sfilare l'orologio dal polso senza lasciare nemmeno un graffio, senza ricorrere alla minaccia con armi. ...

Pubblicità

andimabxl : Come funziona in Belgio: insieme a 7 tipi diversi di caffè, alla macchinetta c'è pure.. minestra di pollo cc… - darthspectvr : infatti effettivamente non so come funziona che ridere - darthspectvr : alla maturità dell’anno prossimo voglio vedere la stessa energy di quest’anno o mi metto a piangere ( anche se non… - unumsedleo : @BianiElisabetta E vabbè, ma era ovvio. Iraq ha insegnato come funziona. Anzi mi sento di dire, brava Confindustri… - Nanoalto : RT @docdrugztore: @valechindamo Di quale ciclo scolastico francese sta parlando? Primario? Secondario inferiore? Secondario superiore? Sa q… -