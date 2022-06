Pubblicità

Gardella90 : RT @e_borsa: Le due sponde dell’Atlantico stanno intensificando i colloqui per formare una sorta di cartello degli acquirenti, fissando un… - e_borsa : Le due sponde dell’Atlantico stanno intensificando i colloqui per formare una sorta di cartello degli acquirenti, f… - robtic58 : RT @lanf64: #Kiev ipotizza ripresa dei colloqui con #Mosca 'alla fine di agosto, dopo la nostra controffensiva'. Speriamo che ad Agosto la… - infoitinterno : Kiev: forse ad agosto nuovi colloqui di pace con Mosca - askanews_ita : #Kiev: forse ad agosto nuovi colloqui di pace con #Mosca #UkraineRussiaWar -

Agenzia ANSA

tra Russia e Ucraina sui corridoi navali per il grano con la mediazione della Turchia e dell'Onu si svolgeranno la prossima settimana a Istanbul. Lo riferiscono fonti della presidenza di ...... sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia perchécessi le ostilità e accetti di ... Anche dei mieicol presidente Putin, ho più volte ribadito la necessità di porre fine all'... 'Colloqui Mosca-Kiev-Onu-Turchia sul grano a Istanbul' - Europa Ore 12.20 - Non c'è stato alcun tentativo dell'Ucraina «di proporre la ripresa dei colloqui con la Russia dopo la visita ... Secondo il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia Tass, ...Martedì, 21 giugno 2022 Home > aiTv > Mosca minaccia la Lituania per il blocco merci verso Kaliningrad Mosca, 21 giu. (askanews) - La Russia minaccia di rispondere a quella che ha definito un'"azione ...