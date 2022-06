Caldo e afa sull’Italia, allerta rossa in due città: 8 in arancione (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Italia nella morsa del Caldo con temperature a livelli da record. Con l’inizio dell’estate e l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, da oggi 21 giugno scatta l’allerta – rossa e arancione – in ben 10 città. Bollino rosso per Bolzano e Torino, con allerta massima di livello 3. Bollino arancione, ovvero allerta di livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di domani, quindi, aumenterà ancora il Caldo: a Bolzano, ancora da bollino rosso, si aggiungerà Bologna; le città in arancione saranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Italia nella morsa delcon temperature a livelli da record. Con l’inizio dell’estate e l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, da oggi 21 giugno scatta l’– in ben 10. Bollino rosso per Bolzano e Torino, conmassima di livello 3. Bollino, ovverodi livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di domani, quindi, aumenterà ancora il: a Bolzano, ancora da bollino rosso, si aggiungerà Bologna; leinsaranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della ...

