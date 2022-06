Calcio | disavventura per Neymar | il suo jet privato costretto ad un atterraggio d’emergenza

(Di martedì 21 giugno 2022) Il jetdi, decollato dalle Barbados, è statoad undi emergenza martedì nel nord-est del Brasile. I media britannici riferiscono come non si abbia certezza che la stella del Psg fosse effettivamente a bordo dell’aereo, ma la foto pubblicata su Instagram con la sorella Rafaella sulla pista dell’aereoporto farebbe presupporre di sì. SportFace.

Pubblicità

sportli26181512 : Disavventura per #Olmo: aggressione e rapina all'uscita dal barbiere: Il talento spagnolo del #Lipsia coinvolto ins… -

...(che ha preferito rimanere anonimo) che aveva ospite il giovane vittima delladi ... Con gli amici, tutti appartenenti ad una squadra didilettantesca, aveva deciso di trascorrere ...Dani Olmo ha vissuto unaper le strade di Valencia . Dopo essersi recato da un barbiere, infatti, il calciatore iberico è stato aggredito da un ladro che ha agito in solitaria, dopo aver seguito l'atleta; avendo ...Il velivolo stava viaggiando verso il Brasile quando si è dovuto fermare nel nord-est del Paese. Non vi è certezza sulla presenza o meno del fuoriclasse del Psg sull'aereo ...Dani Olmo ha vissuto una disavventura per le strade di Valencia. Dopo essersi recato da un barbiere, infatti, il calciatore iberico è stato aggredito da un ladro che ha agito in solitaria, dopo aver s ...