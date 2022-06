ATP Eastbourne 2022 | risultati 21 giugno | Paul si regala Sinner | Sonego sfiderà De Minaur

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 250di tennis: per il primo turno del Rothesay International, sull’erba britannica, impegnati dodici giocatori. Lorenzova al secondo turno, dove c’era già Jannik, numero 2 del seeding. Il britannico Daniel Evans regola il francese Adrian Mannarino per 6-4 6-3, mentre il derby spagnolo vede Pedro Martinez Portero approfittare del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina, giunto alla fine del secondo set, infine il britannico Ryan Peniston rimonta il danese Holger Vitus Nodskov Rune per 4-6 7-6 6-1. Il brasiliano Thiago Monteiro piega il francese Ugo Humbert per 6-7 6-3 6-4, mentre Lorenzorimonta l’australiano James Duckworth per 4-6 7-6 7-6 e ...