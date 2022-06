Alciato su Maldini: “Comunque andrà, sarà stato tutto surreale”. Che vuol dire, Maldini non firma? (Di martedì 21 giugno 2022) Giorni, settimane, mesi di tensione nel pianeta Milan. Finché hanno potuto, i media che gravitano attorno al Milan hanno provato a coprire la notizia e l’imbarazzo per i contratti in scadenza di Maldini e Massara. In mezzo a tanto miele, però, lo scorrere inesorabile del tempo. Il contratto di Maldini scade il 30 giugno. E iri si è scoperto che il budget che la società gli metterà a disposizione sarà decisamente inferiore alle attese del direttore tecnico. Franco Ordine – grande esperto di cose rossonere – scrive un pezzo inequivocabile per Il Giornale. E adesso arriva il tweet di un altro giornalista molto informato come Alessandro Alciato. Comunque andrà, sarà stato tutto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Giorni, settimane, mesi di tensione nel pianeta Milan. Finché hanno potuto, i media che gravitano attorno al Milan hanno provato a coprire la notizia e l’imbarazzo per i contratti in scadenza die Massara. In mezzo a tanto miele, però, lo scorrere inesorabile del tempo. Il contratto discade il 30 giugno. E iri si è scoperto che il budget che la società gli metterà a disposizionedecisamente inferiore alle attese delttore tecnico. Franco Ordine – grande esperto di cose rossonere – scrive un pezzo inequivocabile per Il Giornale. E adesso arriva il tweet di un altro giornalista molto informato come Alessandro...

