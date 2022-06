Affare Osimhen-Napoli, indagine della Procura: De Laurentiis indagato per falso in bilancio, perquisizioni in sede della Guardia di Finanza (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente della società Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio assieme ai vertici del Cda..... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidentesocietà CalcioAurelio Deperinassieme ai vertici del Cda.....

