Zelensky: "Mosca aumenterà gli attacchi" | Gas, Berlino: "Braccio di ferro con Putin" | Bozza vertice Ue: "Più sostegno a Kiev" (Di lunedì 20 giugno 2022) I comandanti Azov in carcere a Mosca. L'Ucraina vieta libri e musica russi. Secondo il New York Times, i russi hanno usato oltre 210 munizioni bandite. Medvedev: 'L'Ue potrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) I comandanti Azov in carcere a. L'Ucraina vieta libri e musica russi. Secondo il New York Times, i russi hanno usato oltre 210 munizioni bandite. Medvedev: 'L'Ue potrebbe ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Zelensky: 'La Russia aumenterà gli attacchi' | L'Ucraina vieta libri e musica russi | Comandanti di Azov in carcere… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - lanf64 : #Ucraina. Artiglieria russa nella notte contro Kryvyi Rih, città natale di #Zelensky Una provocazione bella e buon… - neverossi67 : RT @TV2000it: ??????#Ucraina, #bombe a #Severodonetsk e #Kharkiv. ??Da inizio #guerra 323 #bambini uccisi #20giugno #UkraineRussiaWar #Ukrain… -