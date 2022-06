Wonder, 9-1-1 o Nessun dorma? La tv del 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 20 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Wonder”. Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù Nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Da soli insieme”: in seguito alla rottura della diga del Bacino di Hollywood, la città è minacciata da massicce colate di fango. Bobby, Hen e Eddie cercano di salvare degli escursionisti… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 20su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “”. Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassùo potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Da soli insieme”: in seguito alla rottura della diga del Bacino di Hollywood, la città è minacciata da massicce colate di fango. Bobby, Hen e Eddie cercano di salvare degli escursionisti… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio ...

