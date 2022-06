Volantino Expert Black Friday Summer Edition | che sconti! iPhone 13 | Xbox Series S e…

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha attivato un nuovo, la promozione denominata, una serie di ghiotte occasioni per “salvare la vostra estate”., 20/6/2022 – Computermagazine.itLa promo è scattata il 20 giugno e andrà avanti fino al 3 luglio 2022, sia nei punti vendita fisici quanto sul sito online della stessa azienda di distribuzione di prodotti elettronici. Tanti i prodotti in offerta, a cominciare dall’13, quello che resta il telefono più desiderato, passando per i notebook Lenovo e HP, le smart tv QLED di casa Samsung, ma anche frigoriferi, e molto altro ancora. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di effettuare un comodo pagamento a rate a tasso ...