Apricale: Viritech affida a Pininfarina la realizzazione della nuova hypercar da strada a idrogeno

Consi è assicurata le competenze di uno degli studi di design più celebrati al mondo, che annovera oltre 1.200 progettazioni di veicoli di marchi prestigiosi come Ferrari, ...Oltre alla collaborazione stilistica,stanno discutendo della possibilità di produrre la serie limitata della hypercar direttamente negli stabilimenti di Cambiano , nei pressi ... Viritech sceglie Pinifarina per la hypercar a idrogeno Apricale Viritech e Pininfarina insieme per realizzare Apricale, hypercar a idrogeno. Il debutto avverrà al Goodwood Festival of Speed, la prossima settimana.Apricale: Viritech affida a Pininfarina la realizzazione della nuova hypercar da strada a idrogeno - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...