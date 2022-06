Ucraina, auto da corsa blindate per combattere contro i russi (Di lunedì 20 giugno 2022) auto da corsa trasformate in mezzi blindati, leggeri e rapidi, per muoversi con agilità sulla linea del fronte. A Zaporizhia, nell'Ucraina orientale alcuni meccanici intervengono sul motore e la carrozzeria di bolidi da rally adattandoli alle esigenze dei militari per dare il loro contributo creativo alla difesa del paese. Questa era una Lada Samara che correva i rally nelle strade sterrate. Oggi, dopo qualche ultima messa a punto, sarà portata al fronte. "Era il modello '8', originariamente un'auto sportiva per le gare di rally. Il motore e il cambio qui sono migliorati, c'è qualche seria messa a punto del chip e un blocco. C'era un grosso telaio di ferro anche dietro, c'era anche un solo sedile, ed era difficile alzarsi, c'era una porta qui, si chiudeva così, l'abbiamo tolto tutto, abbiamo messo i soliti sedili, ho ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 giugno 2022)datrasformate in mezzi blindati, leggeri e rapidi, per muoversi con agilità sulla linea del fronte. A Zaporizhia, nell'orientale alcuni meccanici intervengono sul motore e la carrozzeria di bolidi da rally adattandoli alle esigenze dei militari per dare il loro contributo creativo alla difesa del paese. Questa era una Lada Samara che correva i rally nelle strade sterrate. Oggi, dopo qualche ultima messa a punto, sarà portata al fronte. "Era il modello '8', originariamente un'sportiva per le gare di rally. Il motore e il cambio qui sono migliorati, c'è qualche seria messa a punto del chip e un blocco. C'era un grosso telaio di ferro anche dietro, c'era anche un solo sedile, ed era difficile alzarsi, c'era una porta qui, si chiudeva così, l'abbiamo tolto tutto, abbiamo messo i soliti sedili, ho ...

