Taverna (M5s): "Non riconosco più Di Maio, sembra Renzi" (Di lunedì 20 giugno 2022) La notte di San Lorenzo, in anticipo di un paio di mesi, si è conclusa con un nulla di fatto: niente stelle cadenti, Luigi Di Maio rimane, per il momento, all'interno del M5s (anche perché una sua espulsione era tecnicamente impossibile). Dopo quattro ore di riunione, dal consiglio nazionale è uscita solo una comunicazione, secca e stringata, di condanna al comportamento del ministro dell'Interno. Questa mattina, sulla Stampa, Paola Taverna, senatrice e vicepresidente del Movimento, fervente contiana, ha rotto lo strano silenzio con cui aveva trattato l'affaire Di Maio "Non lo riconosco più come grillino, non è più il Di Maio dei primi tempi del Movimento", (quello della protesta in piazza con i Gilet gialli francesi, per intenderci) e continua: "sembra di sentir parlare ...

