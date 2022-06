Targhe alterne, la conferenza dei sindaci scrive al Prefetto di Salerno (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa conferenza dei sindaci della costiera amalfitana chiede al Prefetto il suo intervento per apportare delle modifiche all’ordinanza con la quale l’Anas ha disposto la circolazione a Targhe alterne sulla strada statale 163. Prima di inviare la nota ufficiale, è stato questa mattina il sindaco di Cetara, Roberto Fortunato Della Monica ad anticipare al Prefetto di Salerno Francesco Russo le problematiche sollevate dei primi cittadini della costiera amalfitana alle prese con l’introduzione del nuovo dispositivo. Il sindaco ha partecipato in Prefettura a Salerno ad una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza per approntare, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, le misure di sicurezza per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadeidella costiera amalfitana chiede alil suo intervento per apportare delle modifiche all’ordinanza con la quale l’Anas ha disposto la circolazione asulla strada statale 163. Prima di inviare la nota ufficiale, è stato questa mattina il sindaco di Cetara, Roberto Fortunato Della Monica ad anticipare aldiFrancesco Russo le problematiche sollevate dei primi cittadini della costiera amalfitana alle prese con l’introduzione del nuovo dispositivo. Il sindaco ha partecipato in Prefettura aad una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza per approntare, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, le misure di sicurezza per ...

