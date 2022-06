Stranger Things, quanto guadagnano gli attori? Ecco i loro cachet (Di lunedì 20 giugno 2022) Venerdì 27 maggio 2022 è uscita, su Netflix, la prima parte della quarta stagione di Stranger Things. Per vedere gli ultimi due episodi della serie bisognerà aspettare fino a venerdì 1 luglio. Intanto, Variety ha rivelato quali sarebbero i guadagni degli attori principali e ne è emerso che esistono tre fasce ed il cachet va da un minimo di 150mila dollari ad episodio ad un massimo di 350mila. Andiamo a scoprire quali sarebbero i guadagni degli attori. Il cachet degli attori Stranger Things Tenendo conto che gli episodi della quarta stagione di Stranger Things sono nove, i guadagni degli attori si aggirerebbero tra il milione ed i tre milioni di dollari. Dacre Montgomery che interpreta ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Venerdì 27 maggio 2022 è uscita, su Netflix, la prima parte della quarta stagione di. Per vedere gli ultimi due episodi della serie bisognerà aspettare fino a venerdì 1 luglio. Intanto, Variety ha rivelato quali sarebbero i guadagni degliprincipali e ne è emerso che esistono tre fasce ed ilva da un minimo di 150mila dollari ad episodio ad un massimo di 350mila. Andiamo a scoprire quali sarebbero i guadagni degli. IldegliTenendo conto che gli episodi della quarta stagione disono nove, i guadagni deglisi aggirerebbero tra il milione ed i tre milioni di dollari. Dacre Montgomery che interpreta ...

