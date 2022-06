Pubblicità

Greenpeace_ITA : ??La #siccità è frutto dei #cambiamenticlimatici e dei grandi consumi idrici. Le coltivazioni mangimistiche e la zoo… - Agenzia_Ansa : Temperature sopra la media, con punte anche di 4 gradi, piogge troppo scarse per il periodo, 'tesoretto' neve esaur… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Siccità, Osservatorio sul Po: 'Situazione da semaforo rosso, ma proseguire con l'irrigazione' #osservatoriosulpo http… - MediasetTgcom24 : Siccità, Osservatorio sul Po: 'Situazione da semaforo rosso, ma proseguire con l'irrigazione' #osservatoriosulpo - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da 'semaforo rosso'. E' l'indicazione arrivata dall'osservator… -

commenta Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da 'semaforo rosso'. E' l'indicazione arrivata dall'sul Po, che si è riunito per affrontare il problema della. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso dell'acqua rimasta: diminuire i ...Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". E' l'indicazione arrivata dall'sul Po che si è riunito per affrontare il problema della. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso dell'acqua rimasta: diminuire i ...