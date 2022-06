Renzi “Triste fine per il M5S, il Governo non è a rischio” (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' una Triste fine per il Movimento 5 stelle, quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo i 5 Stelle in grande spolvero. Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono un'illusione che è finita: un grande sbadiglio li inghiottirà. Mi dispiace che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica siano cose vere: i 5 Stelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Rtl 102.5.Alla domanda se la tenuta del Governo sia a rischio, Renzi risponde: “No, no. Secondo me no, perchè hanno paura di andare a casa e a molti di loro tocca chiedere il reddito di cittadinanza. Sono sempre ottimista, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' unaper il Movimento 5 stelle, quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo i 5 Stelle in grande spolvero. Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono un'illusione che è finita: un grande sbadiglio li inghiottirà. Mi dispiace che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica siano cose vere: i 5 Stelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ai microfoni di Rtl 102.5.Alla domanda se la tenuta delsia arisponde: “No, no. Secondo me no, perchè hanno paura di andare a casa e a molti di loro tocca chiedere il reddito di cittadinanza. Sono sempre ottimista, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Anche nella culla di Rignano sull’Arno, l’ultimo sole della stagione renziana è quasi del tutto declinato. Qui è na… - Raffael13409174 : RT @LucillaMasini: Breve storia triste. Lucca. Il candidato di Italia Viva sostiene il candidato di centrodestra insieme a CasaPound, e Re… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “E’ una triste fine per il Movimento 5 stelle, quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi… - ItaliaNotizie24 : Renzi “Triste fine per il M5S, il Governo non è a rischio” - roberto72764315 : RT @LucillaMasini: Breve storia triste. Lucca. Il candidato di Italia Viva sostiene il candidato di centrodestra insieme a CasaPound, e Re… -